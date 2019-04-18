АПЛ установила рекорд Лиги Чемпионов
"Тоттенхэм" стал седьмым представителем английской Премьер-лиги, которому удалось добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.
"Шпоры" пробились в эту стадию турнира по итогам двухматчевого противостояния с "Манчестер Сити" (1:0, 3:4).
Как сообщает Gracenote Live, АПЛ установила рекорд ЛЧ, превзойдя достижение испанской Примеры, которая за всю историю "делегировала" в 1/2 финала турнира шесть команд.
Помимо "Тоттенхэма" в квартет сильнейших в самом престижном еврокубковом соревновании попадали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Лидс".
Из клубов Ла Лиги до полуфинала турнира доходили "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Атлетико", "Вильярреал" и "Депортиво".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14