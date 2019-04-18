АПЛ установила рекорд Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" стал седьмым представителем английской Премьер-лиги, которому удалось добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.

"Шпоры" пробились в эту стадию турнира по итогам двухматчевого противостояния с "Манчестер Сити" (1:0, 3:4).

Как сообщает Gracenote Live, АПЛ установила рекорд ЛЧ, превзойдя достижение испанской Примеры, которая за всю историю "делегировала" в 1/2 финала турнира шесть команд.

Помимо "Тоттенхэма" в квартет сильнейших в самом престижном еврокубковом соревновании попадали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Лидс".

Из клубов Ла Лиги до полуфинала турнира доходили "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Атлетико", "Вильярреал" и "Депортиво".

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