АПЛ установила рекорд Лиги Чемпионов

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АПЛ установила рекорд Лиги Чемпионов

"Тоттенхэм" стал седьмым представителем английской Премьер-лиги, которому удалось добраться до полуфинала Лиги Чемпионов.

"Шпоры" пробились в эту стадию турнира по итогам двухматчевого противостояния с "Манчестер Сити" (1:0, 3:4).

Как сообщает Gracenote Live, АПЛ установила рекорд ЛЧ, превзойдя достижение испанской Примеры, которая за всю историю "делегировала" в 1/2 финала турнира шесть команд.

Помимо "Тоттенхэма" в квартет сильнейших в самом престижном еврокубковом соревновании попадали "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Лидс".

Из клубов Ла Лиги до полуфинала турнира доходили "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Атлетико", "Вильярреал" и "Депортиво".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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