АПЛ утвердила замену соперника для "Тоттенхэма" на ближайший тур

Стало известно, с кем сыграет лондонский "Тоттенхэм" в среду, 13 января.

Напомним, что "шпоры", согласно календарю, должны были встретиться с "Астон Виллой", но в бирмингемском клубе произошла вспышка коронавируса.

В связи с этим появились предположения, что АПЛ заменит соперника для команды Жозе Моуринью. Теперь же это подтверждено официально.

"Фулхэм" объявил, что сыграет с "Тоттенхэмом" перенесённый матч 16-го тура, который не состоялся 30 декабря.

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