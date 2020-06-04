АПЛ увеличила число замен и количество запасных

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АПЛ увеличила число замен и количество запасных

Английская Премьер-лига утвердила изменения в регламенте замен во время матчей турнира.

Сообщается, что тренерам команд до конца сезона 2019/20 разрешено за одну игру делать пять замен вместо трёх, а число запасных временно увеличено с семи до девяти человек.

Напомним, что возобновление АПЛ запланировано на 17 июня.

Лидером текущего розыгрыша лиги с 25-очковым отрывом является "Ливерпуль".

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