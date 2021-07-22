АПЛ в 2022 году вернётся на "Матч ТВ"

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АПЛ в 2022 году вернётся на "Матч ТВ"

Российский федеральный телеканал "Матч ТВ" договорился о приобретении телевизионных прав на показ матчей АПЛ.

Вещатель уточнил, что трансляции чемпионата Англии вернутся в эфир в сезоне 2022/23. Соглашение носит долгосрочный характер.

Напомним, что в прошлом сезоне английскую Премьер-лигу можно было посмотреть только на Okko Sport.

"Вопрос относительно английской Премьер-лиги в федеральном эфире, пожалуй, самый частый, который у всех на устах в последнее время. Сегодня мы рады объявить о том, что огромная работа коллектива сотрудников "Матч ТВ" увенчалась успехом - Англия теперь вновь на "Матче".

У нас есть ещё практически год, чтобы подойти к показу, наверное, лучшего в мире чемпионата во всеоружии. Мы хотим предложить нашим зрителям лучший показ этого турнира - на любом устройстве и на любой платформе. Думаем, что сможем рассказать об этом более подробно уже зимой, а пока просто хотим всех поздравить с возвращением АПЛ на "Матч"! It’s coming home!" - сказал главный редактор "Матч ТВ" Александр Тащин.

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