АПЛ в этом году оказался полон всяческих открытий

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АПЛ в этом году оказался полон всяческих открытий

Несмотря на то, что АПЛ уже официально представила календарь нового сезона 2019/2020 и его скорое начало (АПЛ начнётся 9 августа с отличных матчей вроде Манчестер Юнайтед-Челси и Ньюкасл Юнайтед-Арсенал), многие до сих пор подводят итоги предыдущего сезона и главных событий. Впереди ещё два месяца ожидания до начала следующего сезона, поэтому стоит обратить внимание на тех футболистов, которые делали сезоне 2018/2019 по-настоящему замечательным. Впрочем, поставить на футбол ты можешь уже сейчас – переходи по ссылке и выигрывай!

«Зина» из Украины.

Начать стоит с молодого 22-летнего игрока Манчестер Сити Александра Зинченко, который провёл 14 матчей на позиции левого защитника, отдав три голевых передачи. Несмотря на то, что это третий сезон украинца с тех пор как в 2016 «Горожане» купили его за два миллиона евро, именно он стал максимально успешным за всю карьеру. Первый сезон он был отдан в аренду в голландский клуб «ПСВ Айденховен», где за сезон отыграл 497 минут и отличился тремя голевыми передачами. Следующий сезон уже был под началом Пепа Гвардиолы в Манчестере, и этот сезон стал ключевым для Александра, так как именно тогда тренер «Горожан» начал выставлять его на левый фланг обороны. Однако второй сезон не принёс никаких результативных показателей для молодого защитника, и уже летом 2018 года на Александра поглядывали агенты из Реал Бетиса и Вулверхемптона, однако ему всё же удалось удержаться на Туманном Альбионе. В результате Александр Зинченко провёл успешный сезон, потеснив со своей позиции Менди и Фабиана Делфа, сыграл 1153 минуты и увеличил свою трансферную стоимость с момента перехода в 5 раз – с 4 до 20 млн. евро.

Золотой запас Челси.

Следующая звезда, которая также начала подниматься в футбольную элиту – Каллум Хадсон-Одои, молодой восемнадцатилетний вингер из Челси, который за 10 матчей в АПЛ отличился только одним ассистом, однако также забивал голы в Лиге Европы. Его дебют за сборную также состоялся в этом году, и 22 марта 2019 года Каллум стал самым юным игроком, когда либо выходившим на поле в стартовом составе сборной Англии в официальном матче (18 лет 135 дней).
Несмотря на то, что этот сезон – лишь первый для юного вингера, он успел показать себя с лучшей стороны и пробудить интерес у Мюнхенской Баварии, которая в свою очередь не постеснялась предложить за него 40 млн евро, однако Челси смог убедить его остаться. В этом сезоне он не был игроком основного состава, не сыграв и 5 матчей, однако следующий контракт воспитанника академии в Кобхэме может стать проблемой для Челси, ведь предложения от топ-клубов остаются в силе, а игрок уже жаждет играть в стартовом составе, тем более что теперь это стало более вероятно после ухода Эдена Азара. Стоит также отметить, что только перейдя в основную команду, его цена сразу стартовала с 25 млн. евро, что для вингера в таком юном возрасте – очень редкое явление.

Юный талант северного Лондона.

Ещё одним открытием стал воспитанник Тоттенхэма – 23-летний Харри Уинкс, играющий на позиции центрального полузащитника, отличился одним голом в двадцати шести матчах. Харри был на слуху и до этого года, однако поспособствовав выходу своего клуба в финал Лиги Чемпионов, он стал ещё более заметным для публики. В самом престижном клубном чемпионате он отыграл 10 матчей, однако из-за травмы пропустил оба полуфинала, а также ответный матч на Этихад Стэдиум в ¼. По сравнению с прошлым годом он стал играть глубже, количество ключевых передач снизилось почти двукратно, однако выросло количество передач за игру. Также выросла и цена за хавбека с 15 до 25 млн.евро.

Португальская тёмная лошадка.

Красные Дьяволы несмотря на свой не слишком удачный сезон смогли также раскрыть бывшего игрока Порту, которого купили у клуба летом 2018 за 22 млн. евро. Диогу Далот в свои двадцать лет в этом сзоне сыграл 16 матчей и отличился двумя ассистами несмотря на игру на позиции правого защитника. В целом публика отнеслась к трансферу со скепсисом, ведь на данный момент эта немалая инвестиция со стороны клуба. Хуан Мата, полузащитник в МЮ, положительно оценил таланты Далота, который в итоге отыграл 1000 минут и сделал два ассиста. Это первый год юного игрока на таком уровне, однако он достойно продемонстрировал свой потенциал.

Главный конкурент Давида Луиза по причёске в АПЛ.

Двадцатилетний Маттео Гендузи, центральный защитник в Арсенале, который несмотря на свой юный возраст провёл аж 33 матча, перешёл в клуб ещё в 2018 году, выбирая между дортмундской Боруссией и Арсеналом. Однако 8 млн евро послужили началом отличной истории сотрудничества Француза и «Пушкарей». Многие ожидали, что Матео начнёт свою карьеру в Англии со старта в резервной команде «канониров». Однако новый сезон он начал в качестве игрока основного состава. Трансферный агент Арсенала Свен Мислинтат отметил, что Арсенал доверяет молодёжи, и раскрытие талантов Гендузи – это закономерность. Свен также сказал, что Гендузи отличала не только странная причёска, но и его слабость – то, что он много и бесцельно носился по полю во время матча. Однако вот эта привычка ушла, и восемнадцатилетний парень достояно продемонстрировал себя в стане «Канониров».

Помимо перечисленных есть ещё ряд игроков, которые также заслуживают внимания: Джеймс Мэддисон в Лестере в свои 22 года за этот сезон забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 36 матчах; 21-летний правый защитник Аарон Уан-Биссака в Кристал Пэлас провёл 35 матчей и отличился 3 ассистами. Остаётся надеяться, что они все смогут достойно проявить себя в следующем сезоне АПЛ, за чем мы все будем следить.

 
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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