АПЛ в этом году оказался полон всяческих открытий

Несмотря на то, что АПЛ уже официально представила календарь нового сезона 2019/2020 и его скорое начало (АПЛ начнётся 9 августа с отличных матчей вроде Манчестер Юнайтед-Челси и Ньюкасл Юнайтед-Арсенал), многие до сих пор подводят итоги предыдущего сезона и главных событий. Впереди ещё два месяца ожидания до начала следующего сезона, поэтому стоит обратить внимание на тех футболистов, которые делали сезоне 2018/2019 по-настоящему замечательным. Впрочем, поставить на футбол ты можешь уже сейчас – переходи по ссылке и выигрывай!

«Зина» из Украины.

Начать стоит с молодого 22-летнего игрока Манчестер Сити Александра Зинченко, который провёл 14 матчей на позиции левого защитника, отдав три голевых передачи. Несмотря на то, что это третий сезон украинца с тех пор как в 2016 «Горожане» купили его за два миллиона евро, именно он стал максимально успешным за всю карьеру. Первый сезон он был отдан в аренду в голландский клуб «ПСВ Айденховен», где за сезон отыграл 497 минут и отличился тремя голевыми передачами. Следующий сезон уже был под началом Пепа Гвардиолы в Манчестере, и этот сезон стал ключевым для Александра, так как именно тогда тренер «Горожан» начал выставлять его на левый фланг обороны. Однако второй сезон не принёс никаких результативных показателей для молодого защитника, и уже летом 2018 года на Александра поглядывали агенты из Реал Бетиса и Вулверхемптона, однако ему всё же удалось удержаться на Туманном Альбионе. В результате Александр Зинченко провёл успешный сезон, потеснив со своей позиции Менди и Фабиана Делфа, сыграл 1153 минуты и увеличил свою трансферную стоимость с момента перехода в 5 раз – с 4 до 20 млн. евро.

Золотой запас Челси.

Следующая звезда, которая также начала подниматься в футбольную элиту – Каллум Хадсон-Одои, молодой восемнадцатилетний вингер из Челси, который за 10 матчей в АПЛ отличился только одним ассистом, однако также забивал голы в Лиге Европы. Его дебют за сборную также состоялся в этом году, и 22 марта 2019 года Каллум стал самым юным игроком, когда либо выходившим на поле в стартовом составе сборной Англии в официальном матче (18 лет 135 дней).

Несмотря на то, что этот сезон – лишь первый для юного вингера, он успел показать себя с лучшей стороны и пробудить интерес у Мюнхенской Баварии, которая в свою очередь не постеснялась предложить за него 40 млн евро, однако Челси смог убедить его остаться. В этом сезоне он не был игроком основного состава, не сыграв и 5 матчей, однако следующий контракт воспитанника академии в Кобхэме может стать проблемой для Челси, ведь предложения от топ-клубов остаются в силе, а игрок уже жаждет играть в стартовом составе, тем более что теперь это стало более вероятно после ухода Эдена Азара. Стоит также отметить, что только перейдя в основную команду, его цена сразу стартовала с 25 млн. евро, что для вингера в таком юном возрасте – очень редкое явление.

Юный талант северного Лондона.

Ещё одним открытием стал воспитанник Тоттенхэма – 23-летний Харри Уинкс, играющий на позиции центрального полузащитника, отличился одним голом в двадцати шести матчах. Харри был на слуху и до этого года, однако поспособствовав выходу своего клуба в финал Лиги Чемпионов, он стал ещё более заметным для публики. В самом престижном клубном чемпионате он отыграл 10 матчей, однако из-за травмы пропустил оба полуфинала, а также ответный матч на Этихад Стэдиум в ¼. По сравнению с прошлым годом он стал играть глубже, количество ключевых передач снизилось почти двукратно, однако выросло количество передач за игру. Также выросла и цена за хавбека с 15 до 25 млн.евро.

Португальская тёмная лошадка.

Красные Дьяволы несмотря на свой не слишком удачный сезон смогли также раскрыть бывшего игрока Порту, которого купили у клуба летом 2018 за 22 млн. евро. Диогу Далот в свои двадцать лет в этом сзоне сыграл 16 матчей и отличился двумя ассистами несмотря на игру на позиции правого защитника. В целом публика отнеслась к трансферу со скепсисом, ведь на данный момент эта немалая инвестиция со стороны клуба. Хуан Мата, полузащитник в МЮ, положительно оценил таланты Далота, который в итоге отыграл 1000 минут и сделал два ассиста. Это первый год юного игрока на таком уровне, однако он достойно продемонстрировал свой потенциал.

Главный конкурент Давида Луиза по причёске в АПЛ.

Двадцатилетний Маттео Гендузи, центральный защитник в Арсенале, который несмотря на свой юный возраст провёл аж 33 матча, перешёл в клуб ещё в 2018 году, выбирая между дортмундской Боруссией и Арсеналом. Однако 8 млн евро послужили началом отличной истории сотрудничества Француза и «Пушкарей». Многие ожидали, что Матео начнёт свою карьеру в Англии со старта в резервной команде «канониров». Однако новый сезон он начал в качестве игрока основного состава. Трансферный агент Арсенала Свен Мислинтат отметил, что Арсенал доверяет молодёжи, и раскрытие талантов Гендузи – это закономерность. Свен также сказал, что Гендузи отличала не только странная причёска, но и его слабость – то, что он много и бесцельно носился по полю во время матча. Однако вот эта привычка ушла, и восемнадцатилетний парень достояно продемонстрировал себя в стане «Канониров».

Помимо перечисленных есть ещё ряд игроков, которые также заслуживают внимания: Джеймс Мэддисон в Лестере в свои 22 года за этот сезон забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 36 матчах; 21-летний правый защитник Аарон Уан-Биссака в Кристал Пэлас провёл 35 матчей и отличился 3 ассистами. Остаётся надеяться, что они все смогут достойно проявить себя в следующем сезоне АПЛ, за чем мы все будем следить.