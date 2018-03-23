АПЛ в следующем сезоне будет тестировать систему видеоповторов

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АПЛ в следующем сезоне будет тестировать систему видеоповторов

В следующем розыгрыше АПЛ будет проходить тестирование системы видеоповторов, сообщает The Times.

Руководство Премьер-лиги хочет проверить работу VAR в центральных матчах турнира, прежде чем внедрить эту систему полностью в сезоне 2019/20.

Ожидается, что тестирование будет заключаться в том, что специальный видеоассистент сможет по своей инициативе консультировать главного арбитра в спорных эпизодах.

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