АПЛ, возможно, сократит время матчей

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АПЛ, возможно, сократит время матчей

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тэйлор рассказал, что АПЛ рассматривает вариант того, чтобы матчи турнира длились меньше 90 минут после возобновления сезона.

"Мы рассматриваем различные идеи: матчи меньше 45 минут и нейтральные стадионы.
Нужно сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных матчей. Кроме того, у команд должны быть те же составы, что были на момент приостановки кампании", - цитирует Тэйлора BBC.

Напомним, розыгрыш АПЛ, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возможно, возобновится 8 июня.

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