АПЛ возобновилась унижением "Арсенала" на "Этихаде": учитель Гвардиола без проблем разобрал своего ученика Артету

Центральный матч понедельника в Англии проходил на стадионе "Этихад", где местный "Манчестер Сити" без особого намека на гостеприимность принимал "Арсенал". Перед началом поединок подавался как битва ученика против учителя. Гвардиола и Артета впервые сыграли между собой в статусе соперников. Несмотря на весь этот накал, первые полчаса поединка прошли в печальной и скучной атмосфере: "Арсенал" остался без двух слотов для замен, вынужденно сняв травмированных на ровном месте Джаку и Мари, а "Сити" ничего, кроме удара Де Брюйне со штрафного под перекладину (сейв Лено), в этот период не создал. "Канониры" об атаке даже не думали. В какой-то момент показалось, что гости подстроились под темп соперника и уверенно отражали его слабые атаки, однако "горожане" раскрыли слабые места "Арсенала" – фланги обороны. На 34-й минуте Стерлинг сместился с угла штрафной, обошел Беллерина и пробил под дальнюю штангу – Лено парировал. Через минуту Давид Силва получил пропускающий пас от Жезуса на левый край штрафной и выстрелил в касание, а еще через две минуты Марез вышел один на один с голкипером на правом краю штрафной – в обоих случаях Лено спасал. На 39-й минуте в зоне между левым центрбеком и фулбеком оказалась дыра, в которую ворвался Стерлинг – Рахим перебросил вратаря, но мяч прошел над воротами. В конце концов, "Арсенал" доигрался: в компенсированное к первому тайму время Давид Луис неудачно принял подачу по флангу на Стерлинга – мяч просто отскочил от защитника, и Рахим, вывалившись один на один с Лено, расстрелял его из минимальной дистанции. 1:0.



Все надежды на веселый второй тайм были похоронены со стартовым свистком. Еще после выноса Эдерсона на Жезуса под выход один на один на 48-й минуте стало понятно, что пахнет жареным, но Габи немного не успел к мячу. Тогда же с правого края штрафной выстрелил Де Брюйне, но удар принял Тирни. Третий подход к воротам был смертельным: Эдерсон выбил сферу на правый фланг, откуда пошла скидка на Мареза – Рияд обошел Луиса на рывке и был сбит в штрафной. "Манчестер Сити" получил право на пенальти и Де Брюйне все сделал четко, а "Арсенал" еще и потерял Давида Луиса из-за удаления. 2:0! "Горожане", однако, не пошли добивать гостей. В следующие 20 минут они вяло раскатывали мяч на чужой половине поля, держа его 81% игрового времени и не давая "Арсеналу" возможности хотя бы в центр перейти. Моментов при этом не возникало, кроме дальнего удара Жезуса в руки Лено на 59-й минуте и отраженного выстрела Де Брюйне с правого края штрафной на 69-ой. После этого Кевина, как и нескольких других лидеров, сняли с игры. Микель Артета провел тройную замену, бросив в бой Ляказетта, Нелсона и Мейтленда-Найлас, но они ничем не помогли.



На 70-х минутах "Манчестер Сити" свою тактику не изменил, создав всего один момент со стандарта (но там и пауз было много): Стерлинг решил не бить и не подавать, а хитро покатить мяч мимо стенки на правый край штрафной, откуда мощно выстрелил Гюндоган – Лено отбил. На 80-й же "горожане" остались в меньшинстве вследствие грубого выхода Эдерсона – голкипер снес Эрика Гарсию, которому оказывали помощь около восьми минут. Защитника вынесли на носилках, а замен у Гвардиолы уже не было. Как ни странно, но в равных составах "Манчестер" забегал лучше. Арбитр добавил 11 минут к основному времени, и хозяева провели их в многочисленных контратаках, просто разрывая "Арсенал". На 90+2-й это завершилось третьим взятием ворот: Агуэро и Стерлинг выбежали на чужую половину, обыгрались двумя передачами перед штрафной, после чего Серхио пробил в правый угол – штанга спасла "канониров", но на добивании оказался Фоден. Мог и четвертый гол прилететь, однако выстрел Бернарду Силвы после смещения с фланга прошел рядом с дальним углом, а Кун после выхода один на один попал в сетку с внешней стороны ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром лондонцев – 3:0. "Манчестер Сити" набрал 60 очков, оставшись на второй позиции в турнирной таблице с отрывом от третьего в семь баллов. "Арсенал", имея в активе 40 пунктов, занимает всего лишь девятую строчку.

"Арсенал" показал ужасную игру, достойную нижней части турнирной таблицы

Еще до начала поединка на "Этихад Стэдиум" сеть заполонили шутки о двух папках: в одной лежат мемы в случае обычного поражения лондонцев, в другой – на случай поражения с 3+ пропущенными. "Арсенал" давно превратился в посредственный клуб даже для собственных фанатов, которым ничего не остается, кроме иронии над этой всей беспомощностью. Что хуже, "Арсенал" уже не выглядит хотя бы просто крепким коллективом. Крепкие коллективы не проводят 26 выездных матчей подряд против английской ТОП-6, не выиграв ни одного. У "Арсенала" эта вакханалия длится уже 5 лет, 4 месяца и 30 дней, или 1997 дней. Последняя выездная победа над представителем ТОП-6 была зафиксирована 18 января 2015 – тогда Санти Касорла и Оливье Жиру обеспечили победу со счетом 0:2. Уровень нынешнего "Арсенала" прекрасно демонстрирует подборка команд АПЛ, которые проигрывали в этом сезоне, не нанес никакого одного удара в створ ворот. Есть "Лестер", конечно, но в остальном – прекрасная компания.

Arsenal failed to produce a single shot on target against Man City this evening.



At home earlier in the season, they only managed one. pic.twitter.com/8oiXmvwJpX