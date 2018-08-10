АПЛ возвращается: кто станет чемпионом? (опрос)

Сегодня, 10 августа, матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" стартует новый сезон английской Премьер-Лиги.

Большинство клубов высшего дивизиона провели большую трансферную кампанию, а потому предстоящий сезон выглядит ещё более интригующе.

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