АПЛ возвращается: кто станет чемпионом? (опрос)

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АПЛ возвращается: кто станет чемпионом? (опрос)

Сегодня, 10 августа, матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" стартует новый сезон английской Премьер-Лиги.

Большинство клубов высшего дивизиона провели большую трансферную кампанию, а потому предстоящий сезон выглядит ещё более интригующе.

Не пропустите"Ливерпуль" и "Сити" разыграют титул, "Арсенал" - мимо топ-4: прогноз на сезон АПЛ | http://soccernews.ru

Кто выиграет чемпионат Англии 18/19?
Комментарии
viktorxal

Ливерпуль

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Kireman

Ливерпуль

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Хрыстя Пеналду

Ман Сити

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Джонни

Ну я-то по традиции - МАН.Юнайтед!!! )))

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Бекнур

Тотенхем

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Barcak

Ливер станет чемпом еси только не будет тупить с середниками и аутсадерами, на дистанции не выдержат

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WhiteWolff

Логично, если наберут больше всех очков, то станут чемпионами ))))

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Команда М О
1 Челси 1 3
2 Борнмут 1 3
3 Кристал Пэлас 1 3
4 Уотфорд 1 3
5 Манчестер Юнайтед 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Эвертон 1 1
8 Вулверхэмптон 1 1
9 Арсенал Лондон 0 0
10 Бернли 0 0
11 Ливерпуль 0 0
12 Манчестер Сити 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Вест Хэм Юнайтед 0 0
15 Лестер Сити 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
18 Кардифф Сити 1 0
19 Фулхэм 1 0
20 Хаддерсфилд Таун 1 0
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