АПЛ ввела зимний перерыв

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АПЛ ввела зимний перерыв

В английской Премьер-лиге с сезона 2019/20 будет двухнедельный перерыв, сообщает официальный сайт турнира.

Это сделано для того, чтобы футболисты могли отдохнуть в феврале перед матчами плей-офф в еврокубках.

Стоит отметить, что матчи все равно будут играться каждую неделю. В туре будет по пять матчей. Таким образом, часть команд будет играть, а другие отдыхать. Через неделю все будет сделано в обратном порядке.

Также изменениям подвергся Кубок Англии. В пятом раунде матчи будут сыграны в середине недели. При этом ответные матчи отменены. В случае ничьей клубы будут играть овертайм, а затем при необходимости пробьют пенальти.

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