АПЛ выходит на старт: "Манчестер Юнайтед" принимает "Лестер"

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Эндрю Марринер (Бирмингем)

В пятницу вечером в Манчестере стартует новый сезон английской Премьер-лиги. На "Олд Траффорд" команда Жозе Моуринью будет принимать "Лестер". Чемпион Англии образца 2016 года удостоен второй год кряду принимать участие в стартовом матче чемпионата. Прошлым августом "лисы" гостили у "Арсенала" в Лондоне и выдали вместе с "канонирами" весьма результативную игру с тремя голами – 3:4.

Как обычно, перед стартом чемпионата на бумаге "красные дьяволы" выглядят одним из главных претендентов на победу. Однако существует множество предпосылок для того, что этот статус "Манчестер Юнайтед" не подтвердит, забуксовав уже на старте турнирной дистанции. Сам наставник манкунианцев публично признал, что команда входит в сезон абсолютно неподготовленной.

Предсезонная подготовка фактически не принесла "Юнайтед" никакой пользы. Многочисленная группа футболистов, которые играли на чемпионате мира, пропустили большую часть совместной работы. Другие основные и приближенные к основе игроки частично или полностью пропустили контрольные матчи из-за травм. В полной боевой готовности к первому туру из ведущих футболистов подходят лишь некоторые, среди которых Де Хеа и Санчес. В первом туре точно не сыграют Маркус Рохо и Неманья Матич. Также под вопросом участие в матче Поля Погба, Маруана Феллаини, Джесси Лингарда и Антонио Валенсии.

К слову, в рамках подготовки к новому сезону "красные дьяволы" сыграли шесть поединков, три из которых пришлись на Международный кубок чемпионов. Выиграли манкунианцы только один из них – у мадридского "Реала" со счетом 2:1. Также "Юнайтед" разошелся миром с мексиканской "Америкой" (1:1), американским "Сан-Хосе" (0:0) и итальянским "Миланом" (1:1). А вот английскому "Ливерпулю" (1:4) и мюнхенской "Баварии" (0:1) команда Жозе Моуринью уступила.

У "Лестера" предсезонная подготовка протекала гораздо спокойнее. Команда провела ряд контрольных игр, где самым титулованным соперником была испанская "Валенсия" (1:1). Есть у "лис" одна большая кадровая потеря – это уход лидера команды Рияда Мареза. Не в лучших кондициях находится Джейми Варди, поэтому его участие в матче под вопросом. Не факт, что на поле появятся Гарри Магуайр и Демарай Грей. А вот Мэтти Джеймс травмировал ахилл, поэтому на "Олд Траффорд" точно не выйдет.

Напомним, что в прошлом сезоне "Лестер" финишировал на скромном 9-м месте, и с сегодняшним набором игроков Клоду Пюэлю, скорее всего, предстоит борьба в лучшем случае за 7-ю строчку турнирной таблицы.

Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Лестера":

"Манчестер Юнайтед" не проигрывает "Лестеру" в родных стенах на протяжении 20 лет

Последний раз "лисы" побеждали манкунианцев 21 сентября 2014 года

"Манчестер Юнайтед" забивает в ворота "Лестера" 20 игр кряду

"Лестер" выиграл только два предсезонных матча из пяти

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Байи, Смоллинг, Шоу, МакТоминай, А.Перейра, Фред, Мата, Санчес, Рэшфорд.

"Лестер": Шмейхель – Р.Перейра, Морган, Эванс, Чилвелл, Ндиди, Иборра, Диабате, Мэддисон, Олбрайтон, Ихеаначо.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Лестер":

В стартовом туре возможно все – команды еще набрали свою оптимальную форму. Однако фактор "Олд Траффорд" и более высокий класс футболистов "Юнайтед" должны сыграть ключевую роль в матче. Скорее всего, забьют обе команды. Не исключено, что команды разыграют результативную ничью.

Хотя букмекеры уверены в том, что "Манчестер Юнайтед" возьмет три очка, предлагая на победу манкунианцев ставку со средним коэффициентом 1.55 баллов. На успех "Челси" ставка принимается на уровне 7.90 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru