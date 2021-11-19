АПЛ заключила новый космический ТВ-контракт

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АПЛ заключила новый космический ТВ-контракт

СМИ узнали о подписании договора между английской Премьер-лигой и компанией NBC Universal.

Как сообщает BBC, американский телевещатель выкупил права на показ матчей АПЛ за 2 миллиарда фунтов.

Источник уточняет, что ТВ-контракт между сторонами рассчитан на шесть лет - до конца сезона 2027/28. 

Предыдущее соглашение лиги и NBC было заключено в 2015 году на сумму 740 миллионов фунтов.

Не пропустите: Глава АПЛ уйдет в отставку из-за "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
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