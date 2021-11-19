АПЛ заключила новый космический ТВ-контракт
СМИ узнали о подписании договора между английской Премьер-лигой и компанией NBC Universal.
Как сообщает BBC, американский телевещатель выкупил права на показ матчей АПЛ за 2 миллиарда фунтов.
Источник уточняет, что ТВ-контракт между сторонами рассчитан на шесть лет - до конца сезона 2027/28.
Предыдущее соглашение лиги и NBC было заключено в 2015 году на сумму 740 миллионов фунтов.
Не пропустите: Глава АПЛ уйдет в отставку из-за "Ньюкасла". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дембеле и Педри не помогут "Барселоне" в дебютном матче Хави
-
Олич оценил силу ЦСКА
-
Дибала рассказал, о чём мечтает
-
"Спартак" озвучил позицию клуба по поводу возможного тюремного заключения Промеса
-
АПЛ заключила новый космический ТВ-контракт
-
В "Рубине" прокомментировали приостановку карьеры Шатова
-
Диего Година зовут в Турцию
-
Агент Зобнина отреагировал на новость о просьбе Романа сократить его зарплату в "Спартаке"
-
Маркизио назвал фаворита Серии А в этом сезоне
-
Сёмин высказался о тренерском потенциале Карпина
-
СМИ узнали размер отступных в контракте Алвеса с "Барселоной"
-
"Спартак" не захотел приглашать Венгера
-
Стало известно, почему Головин пропустит матч с "Лиллем"
-
Малафеев решил развестись с женой
-
Журналист Гордон рассказал об участии в выборе тренера для киевского "Динамо"
-
Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство
-
Шесть клубов поспорят за Лингарда
-
Главные новости дня: 18 ноября
-
"Ньюкасл" вступил в гонку за Витселя
-
Мхитарян может перебраться в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18