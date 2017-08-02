АПОЭЛ лишь в дополнительное время доказал свое превосходство над "Вииторулом"

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АПОЭЛ лишь в дополнительное время доказал свое превосходство над "Вииторулом"Кипрский АПОЭЛ лишь в дополнительное время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов доказал свое превосходство над румынским "Вииторулом".

АПОЭЛ - "Вииторул" - 1:0, дополнительное время - 3:0 (результат первого матча - 0:1)

Голы: Карлао, 54 - 1:0, Меркис, 93 - 2:0, де Камарго, 94 - 3:0, Ефрем, 105+1 - 4:0.

Напомним, ранее в следующую стадию вышли ЦСКА и "Славия". | soccernews.ru

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