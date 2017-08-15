АПОЭЛ побеждает "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов, "Спортинг" не сумел выиграть у "Стяуа"

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АПОЭЛ побеждает "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов, "Спортинг" не сумел выиграть у "Стяуа"

Завершились два первых матча четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. АПОЭЛ дома был сильнее "Славии", "Спортинг" добился лишь ничьей против "Стяуа".

"Спортинг" Португалия - "Стяуа" Румыния - 0:0

"Спортинг": Руй Патрисиу, Коатес, Коэнтрау (Юри Медейруш, 86), Пиччини, Матье, Адриен Силва (Фернандеш, 67), Батталья, Акунья, Желсон Мартинш, Дост, Поденсе (Думбия, 60).

"Стяуа": Ницэ, Попеску, Момчилович, Жуниор, Ларие, Филипе Тейшейра, Энаке, Пинтилий, Голофка (Вильям, 57), Алибек (Гноэре, 90), Тэнасе (Аким, 83).

АПОЭЛ Кипр - "Славия" Чехия - 2:0 (2:0)
Голы: де Камарго, 2 - 1:0, Алонефтис, 10 - 2:0

АПОЭЛ: Ватерман, Карлао, Руэда, Лаго, Миланов, Винисиус, Алонефтис (Фариас, 68), Нуну Мораиш, Оур (Эфрем, 52), де Камарго, Эбесилио (Бертольо, 83).

"Славия": Лаштувка, Нгаде-Нгаджуи, Югас, Фридрих, Соучек, Стох (Сикора, 79), Гушбауэр, Ротань (Мешанович, 72), Шкода, ван Бурен (Змргал, 46), Боржил.

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