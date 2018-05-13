АПОЭЛ стал чемпионом Кипра

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АПОЭЛ стал чемпионом Кипра

В рамках 36-го тура чемпионата Кипра АПОЭЛ на своём поле обыграл "Анортосис" со счётом 2:1.

Благодаря этой победе команда из Никосии завоевала чемпионский титул, который стал уже шестым кряду.

Всего же в своей истории АПОЭЛ брал золотые медали 27 раз.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 АПОЭЛ 26 62
2 АЕК 26 58
3 Аполлон 26 57
4 АЕЛ 26 51
5 Омония Никосия 26 50
6 Анортосис 26 39
7 Эрмис 26 35
8 Неа Саламис 26 31
9 Этникос Ахнас 26 30
10 Karmiotissa 26 27
11 Арис 26 24
12 Докса 26 20
13 АЕ Закакиу 26 11
14 Анагенниси ФК Деринейя 26 7
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