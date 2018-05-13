АПОЭЛ стал чемпионом Кипра

В рамках 36-го тура чемпионата Кипра АПОЭЛ на своём поле обыграл "Анортосис" со счётом 2:1.

Благодаря этой победе команда из Никосии завоевала чемпионский титул, который стал уже шестым кряду.

Всего же в своей истории АПОЭЛ брал золотые медали 27 раз.

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