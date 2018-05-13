АПОЭЛ стал чемпионом Кипра
В рамках 36-го тура чемпионата Кипра АПОЭЛ на своём поле обыграл "Анортосис" со счётом 2:1.
Благодаря этой победе команда из Никосии завоевала чемпионский титул, который стал уже шестым кряду.
Всего же в своей истории АПОЭЛ брал золотые медали 27 раз.
Не пропустите: ПАОК выиграл Кубок Греции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ
-
Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"
-
Турин снова чемпион! "Ювентус" играет вничью с "Ромой"
-
Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"
Лента новостей
-
В следующем сезоне два игрока дубля будут переведены в первую команду "Барселоны"
-
РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 100 миллионов евро за ключевого игрока "Барселоны"
-
Еще один российский топ-клуб проявляет интерес к Балотелли
-
"Арсенал" готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Наполи"
-
Гамейро: "Уход Гризманна будет потерей для "Атлетико"
-
Анчелотти готов возглавить итальянский топ-клуб
-
Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"
-
Абрамович сократит свои расходы на "Челси"
-
Зидан определился с приоритетной трансферной целью "Реала" на лето
-
"Интер" возобновил интерес к основному хавбеку "Атлетико"
-
Болельщики "Зенита" хотят видеть новым главным тренером команды Семака
-
Роналдо: "Неймар вписывается в игру "Реала"
-
В понедельник ПСЖ объявит имя своего нового наставника
-
Врубай VPN и подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Неймар: "Сейчас не время говорить о трансферах"
-
Бабаев: "Хотим, чтобы Березуцкие и Игнашевич остались с нами еще на сезон"
-
В сферу интересов "Ювентуса" входит пять полузащитников
-
Эмери признан лучшим тренером чемпионата Франции
-
Месси определил трех виновников поражения от "Леванте"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|26
|62
|2
|АЕК
|26
|58
|3
|Аполлон
|26
|57
|4
|АЕЛ
|26
|51
|5
|Омония Никосия
|26
|50
|6
|Анортосис
|26
|39
|7
|Эрмис
|26
|35
|8
|Неа Саламис
|26
|31
|9
|Этникос Ахнас
|26
|30
|10
|Karmiotissa
|26
|27
|11
|Арис
|26
|24
|12
|Докса
|26
|20
|13
|АЕ Закакиу
|26
|11
|14
|Анагенниси ФК Деринейя
|26
|7