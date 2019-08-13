АПОЭЛ выбил "Карабах" из квалификации Лиги Европы
Кипрский АПОЭЛ в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на выезде обыграл азербайджнский "Карабах" и по сумме двух встреч вышел в раунд плей-офф. Победу киприотам принесли голы Де Винсенти и Матича.
"Карабах" Азербайджан – АПОЭЛ Кипр - 0:2 (0:1) - первый матч - 2:1
Голы: Де Винсенти, 34 (с пенальти) - 0:1, Матич, 68 - 0:2
Не пропустите: Тренер "Краснодара": "Сделаем всё, чтобы пройти "Порту". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
-
На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
Голкипер "Барселоны" Нето пропустит около 8 недель из-за травмы
-
ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко
Лента новостей
-
Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны"
-
Йеремейефф стал игроком дрезденского "Динамо"
-
АПОЭЛ выбил "Карабах" из квалификации Лиги Европы
-
Мане высказался о матче за Суперкубок УЕФА против "Челси"
-
Лэмпард рассказал о травме Канте перед битвой с "Ливерпулем" за Суперкубок УЕФА
-
"Манчестер Юнайтед" окончательно решил не продавать Погба
-
Агенты Коутиньо ждут новостей от "Барселоны". Хавбек может перейти в ПСЖ
-
Дзюба рассказал, чем займется после окончании карьеры футболиста
-
Стали известны детали трансфера Шюррле в "Спартак"
-
Дзюба сделал выбор между Кокориным и Мамаевым
-
"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил
-
На экс-форварда "Ливерпуля" Старриджа претендует 13 клубов
-
3
Дзюба - о возможном переходе в "Спартак": "Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет"
-
Лэмпард рассказал, что думает о матче за Суперкубок УЕФА
-
На матче "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив" будет использоваться VAR
-
Дзюба рассказал, что сладкое любит больше спиртного
-
Канте из-за травмы может пропустить матч за Суперкубок УЕФА
-
1
Хаджи: "Если "Реалу" удастся купить Неймара, команда снова выиграет Лигу чемпионов"
-
Сын Симеоне перешел в "Ибицу"
-
Фанаты тепло встретили Клоппа перед матчем за Суперкубок УЕФА с "Челси"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4