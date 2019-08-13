АПОЭЛ выбил "Карабах" из квалификации Лиги Европы

Кипрский АПОЭЛ в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на выезде обыграл азербайджнский "Карабах" и по сумме двух встреч вышел в раунд плей-офф. Победу киприотам принесли голы Де Винсенти и Матича.

"Карабах" Азербайджан – АПОЭЛ Кипр - 0:2 (0:1) - первый матч - 2:1

Голы: Де Винсенти, 34 (с пенальти) - 0:1, Матич, 68 - 0:2

Не пропустите: Тренер "Краснодара": "Сделаем всё, чтобы пройти "Порту". | http://soccernews.ru