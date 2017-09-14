"Аполлон" и "Лион" победителя не выявили, "Аталанта" разгромила "Эвертон"

Представляем результаты матчей Лиги Европы в группе Е и F.

"Аталанта" – "Эвертон" 3:0

Голы: Масьелло, 27 - 1:0, Гомес, 41 - 2:0, Кристанте, 44 - 3:0

"Аталанта": Бериша, Паломино, Масьелло (Кальдара, 77), Кастань, Толои, Гомес, Кристанте (Куртич, 82), Фройлер, де Рон, Хатебур, Петанья (Корнелиус, 79).

"Эвертон": Стекеленбург, Джагелка, Бейнс, Холгейт, Кин, Влашич, Шнайдерлин (Сандро Рамирес, 66), Бешич, Сигурдссон, Руни (Классен, 66), Кэлверт-Льюин (Миральяс, 76).

Предупреждения: Масьелло (33), Сигурдссон (63).



"Аполлон" – "Лион" 1:1

Голы: Депай (пен), 53 - 0:1, Сардинеро, 90 - 1:1

"Аполлон": Вале, Юсте, Роберж, Жандер, Алеф, Сачетти, Алешандре (Мартинес, 76), Яколиш (Сардинеро, 54), Жоау Педру, Маглица, Шембри (Селайя, 85).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Рафаэл, Морель, Корне, Ферри (Ндомбеле, 78), Фекир, Тузар, Депай, Диас (Траоре, 78).

Предупреждения: Марсело (29), Корне (72), Марсал (74), Юсте (76), Морель (88).



"Злин" – "Шериф" 0:0

"Злин": Достал, Матейов, Гайич, Бачо, Хольцер, Ирачек, Траоре, Механович (Джафич, 83), Экпай (Бартошак, 68), Вукадинович, Железник (Диоп, 62).

"Шериф": Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон, Брезовец (Кендыш, 73), Маседа (Трипич, 87), де Нойер, Сушич, Мугоша (Домашкан, 81).

Предупреждения: Сушич (37), Кулушич (40), Экпай (66).

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