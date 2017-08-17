"Аполлон" переиграл "Мидтъюлланд", загребское "Динамо" сыграло вничью со "Скендербеу"

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"Аполлон" переиграл "Мидтъюлланд", загребское "Динамо" сыграло вничью со "Скендербеу"

Представляем результаты матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

"Аполлон" - "Мидтъюлланд" 3:2

Голы: Кирьяку, 15 - 1:0, Серлот, 38 - 1:1, Жандер, 69 - 2:1, Серлот, 74 - 2:2, Питтас, 90 - 3:2

"Аполлон": Вале, Сачетти, Жандер, Роберж, Алешандре (Селайя, 66), Юсте, Кирьяку, Жоау Педру, Сардинеро (Яколиш, 57), Маглица, Шембри (Питтас, 81).

"Мидтъюлланд":    Хансен, Корчмар, Хансен, Ниссен, Хенде, Поульсен, Спарв, Хассан (Ремер, 69), Борринг (Новак, 64), Драхманн (Викхейм, 81), Серлот.

Предупреждения: Хассан (27), Хенде (53), Маглица (54), Алешандре (62), Драхманн (68).

 

"Динамо Загреб" - "Скендербеу" 1:1

Голы: Лятифи, 37 - 0:1, Энрикес, 90 - 1:1

"Динамо Загреб": Ливакович, Бенкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Моро, Думбия (Фиолич, 81), Чорич (Павичич, 36), Гояк, Фернандес, Ходжич (Энрикес, 77).

"Скендербеу": Шехи, Османи (Аденийи, 70), Радаш, Яшаница, Соу (Дита, 88), Гавазай (Музака, 81), Мици, Лятифи, Лиляй, Нимага, Вангели.

Предупреждения: Гояк (13), Стоянович (35), Османи (45), Нимага (49). | http://soccernews.ru

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