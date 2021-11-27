Арабские инвесторы заказали анализ работы академии "Спартака"

Холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" и другими клубами, продолжает переговоры с московским "Спартаком".

По информации "Чемпионата", в диалоге между сторонами появилась новая фигура - бывший спортивный директор "Ростова" Пол Эшуорт.

Англичанин сейчас занимается анализом работы академии "красно-белых", который заказали арабские инвесторы.

Ранее СМИ писали о желании City Football Group купить около 20 процентов акций "Спартака".

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