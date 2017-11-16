Арана близок к переходу в "Севилью"

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Арана близок к переходу в "Севилью"

Защитник "Коринтианса" Гильерме Арана станет игроком "Севильи", сообщает Football Italia.

"В свои 20 лет я выиграл три трофея и сформировался как футболист. Я мечтаю играть в Европе и получил самое интересное предложение от "Севильи". Все уже решено, осталось только подписать контракт", - сказал Арана.

Сумма трансфера составит от 12 до 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что 20-летним Араной также интересовались "Барселона" и "Атлетико".

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