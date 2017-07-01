Аранго перешёл в "Бенфику"

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Аранго перешёл в "Бенфику"

"Бенфика" в своём официальном твиттере объявила о переходе нападающего "Мильонариоса" Кристиана Аранго.

Детали трансфера и условия контракта не разглашаются. 22-летний колумбиец в ближайшее время будет играть за молодёжную команду "орлов".

Напомним, что ранее игроками "Бенфики" стали хавбек Мартин Хриен и вингер Кэлум Уиллок. | http://soccernews.ru

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