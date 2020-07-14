"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

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"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

"Арарат-Армения" стал победителем чемпионата Армении.

Накануне клуб обыграл "Ной" (2:0), который также претендовал на чемпионство.

Отметим, "Арарат-Армения", основанная в 2017 году, второй раз за всю историю клуба стала чемпионом.

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