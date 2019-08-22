"Арарат" обыграл "Дюделанж", "Фейеноорд" разгромил "Хапоэль Беер-Шева" в квалификации Лиги Европы
Представляем результаты матчей 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
"Арарат" Армения - "Дюделанж" Люксембург 2:1
Голы: Лима, 22 - 1:0, Синани, 58 - 1:1, Антонов, 90 - 2:1
"Мальме" Швеция - "Бней-Иегуда" Израиль 3:0
Голы: Розенберг, 36 - 1:0, Бенгтссон, 40 - 2:0, Левицки, 47 - 3:0
"Судува" Литва - "Ференцварош" Венгрия 0:0
"Лудогорец" Болгария - "Марибор" Словения 0:0
"Фейеноорд" Нидерланды - "Хапоэль Беер-Шева" Израиль 3:0
Голы: Ларссон, 33 - 1:0, Фер, 56 - 2:0, Фер, 78 - 3:0
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0