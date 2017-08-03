"Арарат" победил "Сатурн" благодаря голам Павлюченко и Измайлова

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"Арарат" победил "Сатурн" благодаря голам Павлюченко и Измайлова

В матче третьего тура чемпионата России во втором дивизионе "Арарат" на выезде обыграл "Сатурн". Победу гостям принесли Роман Павлюченко и Марат Измайлов.

"Сатурн" (Раменское) – "Арарат" (Москва) - 1:2 (1:0)
Голы: Шанин, 23 - 1:0, Павлюченко, 60 - 1:1, Измайлов, 62 - 1:2

Благодаря этой победе "Арарат" вышел на первое место в зоне "Центр".

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