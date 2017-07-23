"Арарат", "Торпедо" и "Сатурн" побеждают в Кубке России

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"Арарат", "Торпедо" и "Сатурн" побеждают в Кубке России

Завершились несколько матчей 1/128 финала Кубка России. Стоит выделить победы "Арарата", "Торпедо" и "Сатурна".

"Велес" Москва – "Торпедо" Москва – 0:1 (0:1)
Гол: Коротков, 30 (автогол) - 0:1

"Торпедо": Устинов, Фадеев, Сергеев, Васянович, Кузин, Гриднев, Кашаев (Садыхов, 75), Косянчук, Дворецков, Кертанов (Путилин, 90), Галоян (Елисеев, 59)

"Коломна" - "Сатурн" Раменское - 0:1 (0:0)

Гол: Шанин, 70 - 0:1

"Долгопрудный" - "Арарат" (Москва) - 1:3 (1:2)
Голы: Воронкин, 14 - 0:1, Ларионов, 22 - 1:1, Хурцидзе, 41 - 1:2, Морозов, 69 - 1:3.  | http://soccernews.ru

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