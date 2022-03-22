Араухо хочет остаться в "Барселоне", несмотря на более выгодные предложения из АПЛ
Фото инстаграм Рональда Араухо
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо не хочет покидать клуб.
Как сообщает Diario Sport, 23-летний уругваец даже готов отказаться от более выгодных предложений от английских клубов.
Отмечается, что Араухо доволен ролью в команде, а также жизнью в Барселоне.
Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года.
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|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14