Араухо хочет остаться в "Барселоне", несмотря на более выгодные предложения из АПЛ

Теги барселонарональд араухо

Араухо хочет остаться в "Барселоне", несмотря на более выгодные предложения из АПЛ Фото инстаграм Рональда Араухо

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо не хочет покидать клуб.

Как сообщает Diario Sport, 23-летний уругваец даже готов отказаться от более выгодных предложений от английских клубов.

Отмечается, что Араухо доволен ролью в команде, а также жизнью в Барселоне.

Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2023 года.

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