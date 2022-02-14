Араухо извинился перед "Эспаньолом" за провокацию в дерби

Теги барселонаэспаньолрональд араухо

Араухо извинился перед "Эспаньолом" за провокацию в дерби

Фото инстаграм Рональда Араухо

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо принёс извинения за свои провокационные действия во время дерби с "Эспаньолом" (2:2).

Напомним, что футболист показывал сопернику два пальца, намекая на скорое возвращение "попугаев" в Сегунду.

"Хочу извиниться перед всеми людьми "Эспаньола" за свой неудачный жест. Это случилось в результате напряжения, испытанного во время такого противоречивого дерби. Я уважаю соперников и клубы, поэтому я вовсе не горжусь тем, что произошло", - написал уругваец в твиттере.

"Эспаньол" набрал 28 очков в 24 турах Ла Лиги и занимает 13-е место в таблице. Отрыв от зоны вылета - 8 баллов.

В текущем сезоне Араухо сыграл за "Барсу" 26 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: "Барселона" теряет Араухо. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин может остаться в "Фиорентине"

Кокорин может остаться в "Фиорентине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов