Араухо извинился перед "Эспаньолом" за провокацию в дерби

Фото инстаграм Рональда Араухо

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо принёс извинения за свои провокационные действия во время дерби с "Эспаньолом" (2:2).

Напомним, что футболист показывал сопернику два пальца, намекая на скорое возвращение "попугаев" в Сегунду.

"Хочу извиниться перед всеми людьми "Эспаньола" за свой неудачный жест. Это случилось в результате напряжения, испытанного во время такого противоречивого дерби. Я уважаю соперников и клубы, поэтому я вовсе не горжусь тем, что произошло", - написал уругваец в твиттере.

"Эспаньол" набрал 28 очков в 24 турах Ла Лиги и занимает 13-е место в таблице. Отрыв от зоны вылета - 8 баллов.

В текущем сезоне Араухо сыграл за "Барсу" 26 матчей и забил 3 гола.

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