Араухо назвал "Барселоне" условие для продления контракта

Фото: инстаграм Рональда Араухо/Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо может продлить контракт с клубом, но выдвинул важное условие, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист хочет повышения зарплаты, так как к нему проявляют интерес "Реал" и английские клубы. При этом уругваец не требует увеличения оклада в несколько раз, так как знает о непростом финансовом положении каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Араухо провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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