Араухо не хочет уходить из "Барселоны"

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Араухо не хочет уходить из "Барселоны"

Фото: инстаграм Рональда Араухо/Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо не хочет уходить из каталонского клуба, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист надеется остаться в Испании, несмотря на интерес со стороны английских клубов. При этом игрока волнуют выгодные предложения из АПЛ. Руководство "Барселоны", тем не менее, не переживает по этому поводу.

В нынешнем сезоне 22-летний Араухо провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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