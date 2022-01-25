Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта

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Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта

Фото: инстаграм Араухо\Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо в данный момент не намерен подписывать новое соглашение с каталонским клубом, сообщает Sport.es.

По информации источника, Араухо ответил отказом на первое предложение сине-гранатовых, так как его не устроили условия нового контракта.

Отмечается, что переговоры будут продолжаться и стороны попробуют прийти к соглашению. Нынешний контракт уругвайца с "Барсой" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Араухо сыграл в 24 матчах "Барселоны", в которых забил два гола.

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