Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта
Фото: инстаграм Араухо\Автор неизвестен
Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо в данный момент не намерен подписывать новое соглашение с каталонским клубом, сообщает Sport.es.
По информации источника, Араухо ответил отказом на первое предложение сине-гранатовых, так как его не устроили условия нового контракта.
Отмечается, что переговоры будут продолжаться и стороны попробуют прийти к соглашению. Нынешний контракт уругвайца с "Барсой" рассчитан до лета 2023 года.
В этом сезоне Араухо сыграл в 24 матчах "Барселоны", в которых забил два гола.
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|Команда
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14