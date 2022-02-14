Араухо поругался с игроком "Эспаньола", показав провокационный жест

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Араухо поругался с игроком "Эспаньола", показав провокационный жест

Фото инстаграм Рональда Араухо

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо спровоцировал конфликт с хавбеком "Эспаньола" Нико Меламедом.

Футболисты повздорили в ходе воскресного дерби, когда удалённый с поля Меламед направлялся в раздевалку.

Араухо, находившийся на скамейке запасных, сначала вступил в перепалку с соперником, а затем показал ему два пальца, намекая на возвращение "Эспаньола" в Сегунду.

"Эспаньол" набрал 28 очков в 24 турах Ла Лиги и занимает 13-е место в таблице. Отрыв от зоны вылета - 8 баллов.

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