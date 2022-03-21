Араухо повторил достижение Пуйоля 10-летней давности

Фото твиттер "Барселоны"

Защитник Рональд Араухо стал первым с января 2012 года игроком "Барселоны", забившим "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" ударом головой.

Напомним, что уругваец в воскресном матче замкнул навес с углового. Это был второй гол "сине-гранатовых" в Эль Класико из четырёх.

Араухо повторил достижение бывшего капитана каталонской команды Карлеса Пуйоля, который 10 лет назад в гостях поразил ворота "Реала" головой после передачи Хави.

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