Араухо прокомментировал новый контракт с "Барселоной"

Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал продление своего контракта до 2026 года.

"Для меня большая радость, что я смогу остаться здесь еще на долгие годы. Мне нравится работать здесь, и я благодарю Бога за то, что он дал мне эту возможность, я также хочу поблагодарить свою семью, клуб и своих коллег, потому что благодаря им все идет хорошо.

Сыграть в 75 матчах и оставаться в "Барсе" - большая честь для меня, и я надеюсь, что смогу выполнять свою работу на полную катушку еще много лет.

Я надеюсь выиграть много титулов, чтобы сделать людей счастливыми и вернуть их любовь", - сказал уругваец.

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