Араухо снова получил травму
Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен
Футболист "Барселоны" Рональд Араухо получил очередную травму в матче 36-го тура Ла Лиги против "Леванте" (3:3).
Уругвайский защитник был заменен в перерыве на Серджи Роберто.
Как сообщает AS, у игрока по итогам послематчевого обследования диагностировано растяжение связок левого голеностопа.
Также отмечается, что Араухо выбыл из-за одной и той же травмы в третий раз.
В текущем сезоне уругваец провел 22 игры и забил 2 гола.
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