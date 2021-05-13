Араухо снова получил травму

Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен

Футболист "Барселоны" Рональд Араухо получил очередную травму в матче 36-го тура Ла Лиги против "Леванте" (3:3).

Уругвайский защитник был заменен в перерыве на Серджи Роберто.

Как сообщает AS, у игрока по итогам послематчевого обследования диагностировано растяжение связок левого голеностопа.

Также отмечается, что Араухо выбыл из-за одной и той же травмы в третий раз.

В текущем сезоне уругваец провел 22 игры и забил 2 гола.

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