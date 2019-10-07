Араухо стал первым с 2009 года игроком "Барселоны", получившим красную карточку в дебютном матче

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо повторил "достижение" Марка Муньесы, сообщает Gracenote Live.

В воскресном матче против "Севильи", который стал дебютным для уругвайца, игрок был удалён с поля.

Таким образом, Араухо стал первым за 10 лет игроком "Барсы", получившим красную карточку в дебютной игре.

23 мая 2009 года аналогичную историю пережил Марк Муньеса.

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