Араухо стал первым с 2009 года игроком "Барселоны", получившим красную карточку в дебютном матче

Теги барселонасевильярональд араухомарк муньесастатистика

Араухо стал первым с 2009 года игроком "Барселоны", получившим красную карточку в дебютном матче

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо повторил "достижение" Марка Муньесы, сообщает Gracenote Live.

В воскресном матче против "Севильи", который стал дебютным для уругвайца, игрок был удалён с поля.

Таким образом, Араухо стал первым за 10 лет игроком "Барсы", получившим красную карточку в дебютной игре.

23 мая 2009 года аналогичную историю пережил Марк Муньеса.

Не пропустите: Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" нашла преемника для Нойера

"Бавария" нашла преемника для Нойера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов