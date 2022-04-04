Араухо высказался касательно своего контракта с "Барселоной"

Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо высказался по поводу ситуации вокруг его переговоров о продлении его соглашения с каталонским клубом.

"На этой неделе у нас встреча с руководством, чтобы обсудить контракт. Я надеюсь, что это скоро решится, и я смогу еще много лет играть за клуб.

Я оптимист. Я так горжусь тем, что играю в "Барселоне", - сказал уругвайский защитник.

Напомним, что контракт Рональда с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл в 33 матчах за "Барселону", в которых забил четыре гола.

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