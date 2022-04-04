Араухо высказался касательно своего контракта с "Барселоной"
Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо высказался по поводу ситуации вокруг его переговоров о продлении его соглашения с каталонским клубом.
"На этой неделе у нас встреча с руководством, чтобы обсудить контракт. Я надеюсь, что это скоро решится, и я смогу еще много лет играть за клуб.
Я оптимист. Я так горжусь тем, что играю в "Барселоне", - сказал уругвайский защитник.
Напомним, что контракт Рональда с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Араухо сыграл в 33 матчах за "Барселону", в которых забил четыре гола.
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|Команда
|М
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14