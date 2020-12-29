Араухо взял на себя ответственность за ничью с "Эйбаром"

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Араухо взял на себя ответственность за ничью с "Эйбаром"Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал ничью с "Эйбаром" (1:1) в матче 16 тура Ла Лиги.

"Потеря очков всегда неприятна. Но в этот раз мы обязаны были побеждать. Сожалею, что моя ошибка не дала победить. Полностью беру на себя вину - я облажался. Момент был очень динамичный, я просто не увидел нападающего рядом. Но это слабое оправдание. Просто нужно быть более концентрированным и не допускать такие ошибки. 

Мы еще можем бороться за титул. Победы придут. Не стоит опускать голову. Результаты придут. "Барселона" не будет сдаваться. В игре всякое может случиться, сегодня был не наш день", – приводит слова Араухо Movistar.

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