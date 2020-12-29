Араухо взял на себя ответственность за ничью с "Эйбаром"
Защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал ничью с "Эйбаром" (1:1) в матче 16 тура Ла Лиги.
"Потеря очков всегда неприятна. Но в этот раз мы обязаны были побеждать. Сожалею, что моя ошибка не дала победить. Полностью беру на себя вину - я облажался. Момент был очень динамичный, я просто не увидел нападающего рядом. Но это слабое оправдание. Просто нужно быть более концентрированным и не допускать такие ошибки.
Мы еще можем бороться за титул. Победы придут. Не стоит опускать голову. Результаты придут. "Барселона" не будет сдаваться. В игре всякое может случиться, сегодня был не наш день", – приводит слова Араухо Movistar.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14