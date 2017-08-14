Арбелоа: "Даже 12 человек не смогли победить "Реал"

Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа в своём твиттере оставил несколько "острых" постов, касающихся победы "сливочных" над "Барселоной" в первом матче за Суперкубок Испании.

"Нам смеются в лицо. Но даже 12 человек не смогли победить "Реал" - написал Арбелоа, намекая на спорные решения в пользу "сине-гранатовых" арбитра встречи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеи.

"Может, вместо ответного матча с "Барселоной" в среду провести Кубок Бернабеу? Вперёд, Мадрид!" - добавил футболист.

Напомним, что ответный матч за Суперкубок Испании пройдёт 16 августа в Мадриде, а 23 августа "Реал" сыграет с "Фиорентиной" за Кубок Сантьяго Бернабеу. | http://soccernews.ru