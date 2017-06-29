Арбелоа: "Моуринью - самый храбрый человек в мире футбола"

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Арбелоа: "Моуринью - самый храбрый человек в мире футбола"

Известный испанский футболист Альваро Арбелоа высоко отозвался о главном тренере "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Думаю, что Моуринью - самый храбрый человек в мире футбола, с которым я встречался. Он может быть доволен сезоном в "Манчестер Юнайтед" - цитирует испанца Onda Cero.

Напомним, что Арбелоа играл под руководством Моуринью в мадридском "Реале" и был одним из любимчиков "Особенного".

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