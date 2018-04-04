Арбелоа: "На Земле Роналду добился всего, теперь он может покинуть ее, чтобы играть с марсианами"

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналдуальваро арбелоа

Арбелоа: "На Земле Роналду добился всего, теперь он может покинуть ее, чтобы играть с марсианами"Известный в прошлом испанский футболист Альваро Арбелоа дал оценку игре форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

Так, в своем твиттере бывший футболист написал: "Криштиану Роналду теперь может покинуть Землю и начинать играть против марсиан. Здесь он уже сделал все!".

Напомним, об игре Роналду также высказался Рамос. | soccernews.ru

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