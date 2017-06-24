Арбелоа объявил о завершении карьеры

Известный испанский защитник Альваро Арбелоа объявил о завершении игровой карьеры.

"Физически я был в порядке, чтобы продолжать играть. Однако настало время прощаться" - цитирует 34-летнего футболиста Marca.

В течение своей карьеры Арбелоа выступал за "Реал", "Депортиво", "Ливерпуль", снова "Реал" и "Вест Хэм". За сборную Испании сыграл 55 матчей. Чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, 2-кратный чемпион Европы, чемпион мира.

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