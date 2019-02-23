Арбелоа ответил Пике

Экс-защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа ответил центрбеку "Барселоны" Жерару Пике, который ранее раскритиковал королевский клуб за жалобы на работу арбитров.

Напомним, что Пике заявил следующее: "Хорошо, что нет хоккейного "Реала". Они бы и там жаловались на судей". Арбелоа же дал понять, что "Реал" и в хоккее был бы лучшим.

"Тысяча дней царствования в Европе. Более ста лет - лучший клуб мира. Куда ещё больше команд?" - написал Арбелоа в своём инстаграме.

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