Арбелоа получит должность в "Реале"

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа вернётся в мадридский клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, 34-летний футболист, завершивший карьеру в этом году, станет послом "сливочных".

Сам Арбелоа в своём твиттере подтвердил назначение.

"Горд и счастлив вернуться в "Реал Мадрид", который является моим домом" - написал испанец.

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