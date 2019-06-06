Арбелоа призвал "Реал" подписать сына Месси

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Арбелоа призвал "Реал" подписать сына Месси

Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа пошутил по поводу того, что королевский клуб должен подписать Матео Месси, трёхлетнего сына капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Накануне звёздный аргентинец признался, что его сын болеет за "сливочных".

"Надо подписать его!" - написал Арбелоа в твиттере, прикрепив видео с интервью Месси.

Напомним, что у форварда "Барселоны" и его супруги Антонеллы Рокуццо трое сыновей.

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