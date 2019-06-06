Арбелоа призвал "Реал" подписать сына Месси
Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа пошутил по поводу того, что королевский клуб должен подписать Матео Месси, трёхлетнего сына капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Накануне звёздный аргентинец признался, что его сын болеет за "сливочных".
"Надо подписать его!" - написал Арбелоа в твиттере, прикрепив видео с интервью Месси.
¡Hay que ficharlo! https://t.co/J3jWQdKMip— Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 5 июня 2019 г.
Напомним, что у форварда "Барселоны" и его супруги Антонеллы Рокуццо трое сыновей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32