Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг Пике

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Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг Пике

Экс-игрок "Реала" и сборной Испании Альваро Арбелоа высказался о ситуации с Жераром Пике.

"Как легко кого-то не уважать, а затем просить об уважении других. Кто сеет ветер - пожнёт бурю" - написал Арбелоа в твиттере.

Напомним, что после того, как Пике высказался в пользу независимости Каталонии от Испании, болельщики требуют от него покинуть национальную команду.

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