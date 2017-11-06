Арбелоа прокомментировал увольнение Билича

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Арбелоа прокомментировал увольнение Билича

Бывший защитник "Вест Хэма" Альваро Арбелоа в своём твиттере прокомментировал увольнение Славена Билича с поста главного тренера "молотобойцев".

"Лучше поздно, чем никогда" - написал Арбелоа.

Напомним, что Билич возглавлял "Вест Хэм" с 2015 года.

Не пропустите: Билич: "Покидаю "Вест Хэм" со спокойной душой". | http://soccernews.ru

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