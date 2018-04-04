Арбелоа: "Роналду теперь спокойно может покинуть Землю и играть с марсианами"

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа расхвалил игру нападающего Криштиану Роналду в матче против "Ювентуса" (3:0).

В первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов португалец оформил дубль.

"Роналду теперь спокойно может покинуть Землю и играть с марсианами. Здесь он уже все сделал", - написал Арбелоа в Твиттере. | soccernews.ru