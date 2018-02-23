Арбелоа советует "Реалу" не спешить с продажей Бэйла

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Арбелоа советует "Реалу" не спешить с продажей Бэйла

Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа советует королевскому клубу не спешить с продажей валлийского вингера Гарета Бэйла.

"Я бы не торопился выставлять Бэйла на трансфер. Не уверен, что в "Реале" настолько потеряли доверие к нему. Не вижу у Гарета никакой чёрной полосы. На месте Зидана я бы более внимательно относился к Бэйлу. У него всегда были определённые проблемы, которые мешали ему показывать стабильность. Но сейчас ему нужно предоставить игровую практику. В конце концов, "Реал" нуждается во всех своих игроках" - приводит слова Арбелоа Marca.

В этом сезоне 28-летний Бэйл сыграл за "Реал" 23 матча, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. 

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