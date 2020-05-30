Арбелоа станет тренером в академии "Реала"

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Арбелоа станет тренером в академии "Реала"

Бывший защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа получит должность в академии королевского клуба.

По информации Marca, в следующем сезоне 37-летний испанец возглавит одну из молодёжных команд "сливочных".

Сейчас экс-футболист проходит тренерские курсы для получения профессиональной лицензии.

Арбелоа - воспитанник "Реала", за основу "бланкос" он провёл 238 матчей, забил 6 голов, сделал 14 ассистов и выиграл 8 трофеев.

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