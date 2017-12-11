Арбелоа: "Всем известно, что Хаби Алонсо орудует лучше ногами, чем руками"

Известный в прошлом футболист Альваро Арбелоа прокомментировал работу своего бывшего партнера по мадридскому "Реалу" Хаби Алонсо во время жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы все знаем, что Хаби Алонсо намного лучше орудует ногами, чем руками. Не испытываем страха. Идем за ними. "Реал" - ПСЖ", - написал бывший футболист в своем твиттере.

Напомним, "Реал" подпишет рекордный в истории футбола контракт с титульным спонсором. | soccernews.ru